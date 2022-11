In occasione delle festività natalizie, il Comune di Bernate Ticino promuove l’iniziativa denominata 'Natale in Canonica', una esposizione di artigianato in Canonica.

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Bernate Ticino promuove l’iniziativa denominata 'Natale in Canonica', una esposizione di artigianato prevista per tutta la giornata di giovedì 8 dicembre nella suggestiva cornice dell’area circostante la Canonica Lateranense. L’iniziativa è riservata alle persone che espongono oggetti da loro creati, elaborati, decorati o comunque prodotti artigianalmente e non in serie, svolgono attività creativa in modo occasionale, saltuario e amatoriale e non abbiano un introito, quale ricavato dalla vendita di oggetti creati per hobby, superiore ai 5.000 euro l’anno. Possono esercitare l’esposizione, la vendita diretta o lo scambio i seguenti soggetti: tutte le persone fisiche italiana maggiorenni; i cittadini maggiorenni appartenenti a uno degli stati dell’Unione Europea; i cittadini maggiorenni appartenenti a un paese extra Unione Europea in regola con le vigenti disposizioni relative all’ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano; le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Il modulo d’iscrizione unitamente al regolamento debitamente firmati e ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità dovranno essere inviati al Comune entro e non oltre il 5 dicembre 2022 alle ore 12:00 al seguente indirizzo Comune di Bernate Ticino – Settore Cultura, Sport e Tempo Libero – 20010 Bernate Ticino oppure via e-mail all’indirizzo protocollo [at] comune [dot] bernateticino [dot] mi [dot] it.

