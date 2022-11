“Thriller”, l’iconico album di Michael Jackson che ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quest’anno compie 40 anni.

“Thriller”, l’iconico album di Michael Jackson che ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quest’anno compie 40 anni e, per celebrarlo, Sony Music e l’Estate of Michael Jackson hanno annunciato l’uscita di un’esclusiva riedizione che è disponibile da oggi, venerdì 18 novembre. “MICHAEL JACKSON THRILLER 40” contiene un doppio disco composto da Thriller e da un secondo album con alcune sorprese per i fan, inclusi dei brani del Re del pop scritti durante la lavorazione di Thriller e mai pubblicati.

I mix audio immersivi di “Thriller” sono ora disponibili in varie versioni presso tutti i digital store, tra cui 360 Reality Audio su Amazon e Spatial Audio su Apple Music, mixati da Serban Ghenea dai master originali per un’esperienza audio immersiva, con i mix di John Hanes.

Mobile Fidelity Sound Lab (MoFi) ha prodotto l'album Thriller come UltraDisc One-Step 180g 33RPM LP e SACD ibrido. Il MoFi One-Step proviene dai nastri originali 1/2" / 30 IPS / master analogici su DSD 256 alla console analogica al tornio, stampato a RTI e strettamente limitato a 40.000 copie numerate.

Tante le iniziative per onorare quest’opera di Michael che ha battuto il record di 8 Grammy vinti, ha infranto le barriere musicali e cambiato per sempre le frontiere della musica pop e dei video. L’album Thriller è stato infatti per 500 settimane nella classifica di Billboard e ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita il 30 novembre del 1982. La prima di queste iniziative è il lancio di nuovi prodotti con lo speciale logo Thriller 40, ora disponibile esclusivamente attraverso il webstore MichaelJackson.com.

Thriller detiene un record ad oggi di 37 settimane al numero 1 di Billboard. È stato il primo album nella storia a trascorrere ciascuna delle sue prime 80 settimane nella Top 10 della classifica degli album, un'impresa raggiunta solo da un altro album nei quasi quattro decenni successivi. Durante la sua 112a settimana nella classifica degli album di Billboard, è diventato il primo titolo in assoluto ad essere certificato RIAA 20X multi-Platinum (30 ottobre 1984) ed è diventato il primo titolo in assoluto ad essere certificato più di RIAA 30X multi-Platinum nel 2015 e da allora ha stato certificato a 34x Multi-Platinum.

Thriller è arrivato al numero 1 in tutti i paesi del mondo, inclusi Regno Unito, Francia, Italia, Australia, Danimarca, Belgio, Sud Africa, Spagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Canada e Sud Africa dell'apartheid e rimane l'album più venduto di tutti i tempi con vendite superiori a 100 milioni. Sette brani dell'album sono diventati singoli nella Top 10 e tre, "Beat It", "Billie Jean" e "Thriller", sono entrati al ​​​​numero 1.

La musica di Thriller era così singolare per l'epoca da sfidare qualsiasi definizione di rock, pop o soul precedente. "Beat It" era un nuovo tipo di ibrido pop-rock e ha demolito la segregazione di lunga data tra la musica bianca e quella nera insieme alla chitarra incendiaria di Eddie Van Halen. In "The Girl Is Mine", due uomini, uno bianco e uno nero, scherzano sulla stessa ragazza. Nello stesso album c'erano canzoni come "Wanna Be Startin' Somethin'" di origine africana e "Billie Jean" basata sul rhythm and blues.

Michael ha deciso di rivoluzionare il modo di raccontare una storia e intrattenere su larga scala attraverso i video, ma ha dovuto affrontare degli ostacoli. Nonostante l’impostazione cinematografica, la narrativa drammatica e la coreografia spettacolare di "Billie Jean", MTV dell’epoca, che stava programmando quasi esclusivamente artisti rock bianchi, si è rifiutato di suonarlo. Una volta che il muro è crollato, gli ascolti di MTV sono aumentati vertiginosamente e si è aperta una porta per una generazione di artisti afroamericani. "Era il Jackie Robinson di MTV", ha detto il critico culturale Touré.

Poi è arrivato l'indimenticabile cortometraggio "Beat It", che vedeva Michael riunire due bande attraverso il potere della musica e della danza. E poi c'era "Thriller". Presentato in anteprima all'AVCO Theatre di Los Angeles nel 1983, è andato tutto esaurito ogni sera per tre settimane. Nessun altro video prima o dopo ha generato una tale eccitazione e ha una tale presa sulla nostra attenzione, tanto che 40 anni dopo lo condividiamo tutti come memoria collettiva e rimane l'unico video musicale ad essere inserito nell'élite National Film Registry dal Libreria del Congresso.

La musica di Thriller e degli altri album di successo di Michael è presente nello spettacolo di successo di Las Vegas Michael Jackson ONE, al Michael Jackson ONE Theatre di Mandalay Bay Resorts and Casino e nell'acclamato musical di Broadway MJ The Musical al Neil Simon Theatre di New York. Michael ha venduto oltre 1 miliardo di dischi e rimane uno dei migliori artisti al mondo in termini di views.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!