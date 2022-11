'Notti Blu' di Alessandra Amoroso

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente e indimenticabile, Alessandra è pronta a tornare live nei principali palasport italiani.

È disponibile da ora il videoclip di “NOTTI BLU” (Epic/Sony Music), il nuovo brano di ALESSANDRA AMOROSO, attualmente in radio.

Il video, diretto da Lorenzo Catapano e girato in una suggestiva “notte blu” per le strade di Roma, è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=Rpwob6I58-k

Il brano, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef, è disponibile qui: https://Epic.lnk.to/NottiBlu

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente e indimenticabile, Alessandra è pronta a tornare live nei principali palasport italiani dal 26 novembre con il “TUTTO ACCADE TOUR”, uno show totale che porterà in scena l’essenza del live a San Siro, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità.

Queste tutte le date al momento confermate:

26 novembre – Palazzo del Turismo – JESOLO (Venezia) - DATA ZERO

29 novembre – Pala Florio – BARI – SOLD OUT

30 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

3 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI – SOLD OUT

10 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

21 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MILANO)

