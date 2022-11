Prende forma il 'Gruppo di lavoro Area Cani'. Tra gli obiettivi dell'attuale Amministrazioine comunale di Magnago e Bienate c'è appunto questo progetto.

Prende forma il 'Gruppo di lavoro area cani'. Tra gli obiettivi dell'attuale Amministrazioine comunale di Magnago e Bienate c'è appunto la realizzazione di un’area per la sgambatura dei cani. "E così ecco che per raggiungere questo traguardo - scrivono - oltre allo sviluppo tecnico operativo, riteniamo opportuno avviare un processo di collaborazione con la cittadinanza per massimizzare gli effetti positivi della realizzazione di quest’area e impostare dunque una progettazione condivisa che permetta il coinvolgimento degli stessi cittadini. Gli animali d'affezione, infatti, sono sempre più presenti nelle nostre abitazioni e nella nostra quotidianità; assumono un ruolo importante per i propri padroni e il nostro territorio che, pur essendo dotato di diverse aree verdi, risulta sprovvisto di un’area attrezzata che possa essere utilizzata dagli 'amici a quattro zampe'. Tale gruppo di lavoro vuole, pertanto, essere un momento di confronto, analisi e studio e l’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini interessati alla costituzione di quest’area, per collaborare nella fase della procedura di realizzazione e supportare l’attività comunale nel monitoraggio dell’area stessa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!