'Manitas': il libro di Gianni Vacchelli 

Martedì 22 novembre alle 18, nell’ambito delle iniziative di 'Bibliocomunità', il professor Gianni Vacchelli presenterà nella biblioteca 'Augusto Marinoni' di Legnano il suo ultimo libro 'Manitas', edizioni Jouvence.

Martedì 22 novembre alle 18, nell’ambito delle iniziative di 'Bibliocomunità', il professor Gianni Vacchelli presenterà nella biblioteca 'Augusto Marinoni' di Legnano il suo ultimo libro 'Manitas', edizioni Jouvence. 'Manitas' è la storia di una bambina, Angelica, figlia di genitori disattenti e distratti, che conosce il mondo grazie alle sue potenti esperienze interiori e alle relazioni profonde che vive: con la nonna Clarissa, in mezzo alla natura, nelle irruzioni misteriose che accompagnano la sua "vita 2", mentre la "vita 1", quella di tutti i giorni, scorre apparentemente normale. Angelica "sente" ancora le mani, in un mondo adulto che sembra averle perdute: mani per toccare, accarezzare, gustare... E ben presto si troverà nelle mani invisibili e vivissime della Signora, che le appare in un momento drammatico della sua giovane esistenza. Le esperienze di Angelica non sono inventate ma solo trascritte a partire dalle vicende di tante mistiche antiche e contemporanee, che le hanno vissute, specie da piccole.

