Il mondo agricolo in miniatura

La mano è quella del cuggionese Giovanni Pandini. I soggetti, tutti che arrivano dal mondo agricolo. Veri e proprio capolavori, per raccontare alcune particolarità e caratteristiche del territorio e non solo, e riportare chi li guarda davvero indietro nel tempo. Un pezzo dopo l’altro, insomma, tanto lavoro, creatività, estro, passione e cura del dettaglio ed ecco che quei modelli di macchinari agricoli e diorami (funzionanti e che riproducono anche i rumori originali), con i luoghi e i paesaggi attorno, diventano realtà, regalando emozioni uniche e speciali. “I primi tempi facevo i presepi in chiesa - racconta lo stesso Pandini - Poi, una volta in pensione, ho cominciato con questi lavori. Prima uno, quindi un secondo e, man mano, ne sono arrivati diversi. Certo non è semplice, perché i passaggi da seguire sono differenti: si deve, infatti, partire dall’originale, fare alcune foto e, successivamente, mettersi al computer per analizzare i particolari, dando così il via alle creazioni vere e proprie. Ogni singolo pezzo, insomma, richiede tempo e soprattutto grande precisione”.

UN PEZZO DOPO L'ALTRO: TANTI CAPOLAVORI



