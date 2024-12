Con Carmen chiude la storia

Dopo cinquant’anni di attività, martedì 24 dicembre segnerà la fine di un’epoca, con l’ultimo giorno di apertura dello storico negozio di Carmen Garavaglia.

Da sempre nel cuore della comunità di Cuggiono, la Merceria di Carmen Garavaglia è un vero e proprio punto di riferimento per tanti. Dopo cinquant’anni di attività, martedì 24 dicembre segnerà la fine di un’epoca, con l’ultimo giorno di apertura del negozio. “La storia tra le mura del mio negozio ha inizio cinquant’anni fa. Ero una ragazzina quando ho iniziato a muovere i primi passi nell’attività dei miei suoceri”. Con passione e dedizione ha trasformato la sua attività in più di un semplice negozio: un punto di incontro, di socializzazione, un piccolo cuore pulsante nel tessuto del paese. Tangibile l’amore di Carmen per il suo lavoro, condotto sempre con cura, passione e dedizione e che ha avuto il potere di unire generazioni e creare legami. Una realtà che ha saputo sfidare il tempo e i cambiamenti che il commercio locale ha inevitabilmente subito. La chiave del suo successo è senza ombra di dubbio l’attenzione verso ogni cliente, che prima di essere solo un acquirente era una persona con cui condividere storie e consigli. "Le saracinesche abbassate non mi sono mai piaciute," afferma con forza, rivelando il suo sogno di vedere il paese più vivo, esteticamente piacevole e ricco di luoghi che favoriscano l’incontro e la socializzazione. Il messaggio di Carmen non riguarda solo la chiusura di un negozio, ma invita a una riflessione più ampia sul futuro del paese. La sua visione di una comunità più coesa, dinamica e attenta alla bellezza è un monito per tutti noi: il cambiamento non deve essere motivo di nostalgia, ma un’opportunità per costruire qualcosa di nuovo. Con un tocco di emozione, Carmen ringrazia chiunque abbia reso speciale il suo viaggio: amici, clienti, vicini. Il suo saluto non è definitivo, ma un invito a restare in contatto, a non lasciare che i legami costruiti in tanti anni si dissolvano. Mentre ci prepariamo a salutare la storica merceria, non possiamo fare a meno di immaginare cosa ci riserverà il futuro per quello che una volta era "ul negosi dul Féta". Un luogo che, grazie alla passione di Carmen, continuerà a essere un simbolo per Cuggiono.

