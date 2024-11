Il record delle 7000 Piote...

Il dolce tipico si consolida, anno dopo anno, come binomio con la Fiera di San Martino. Quest'anno per Antico Forno Garavaglia una produzione davvero da record. E tanta solidarietà.

Chi visita e frequenta l’Antica Fiera di San Martino ormai non può tornare a casa senza il dolce tipico: la Piota: un dolce che veniva realizzato dai nostri nonni per fare un po’ di festa alla fine della stagione del duro lavoro nei campi. A partire dagli anni novanta, un gruppo di amici di Fulvio Garavaglia ha cominciato ad aiutare lui e suo padre Attilio a produrre, trasportare e offrire in Fiera il dolce. Da lì fu un vero successo che divenne subito anche occasione di beneficenza. Anche quest’anno, infatti, è stato possibile comprare la Piota, confezionata dal forno Fulvio Garavaglia, il cui ricavato è andato a favore di A.V.S.I., una tra le più importanti O.N.G. italiane che opera in tutto il mondo (Italia compresa), grazie all’associazione ‘In Opera’, che era presente con i volontari in uno stand nella zona commerciale. “Quest’anno è stato un vero record - ci conferma Lorenzo Garavaglia - siamo arrivati nei giorni di Fiera a produrre circa 7000 piote con due forni di produzione attivi dalle 5 del mattino alle 18 del pomeriggio. Forse complici le iniziative benefiche che abbiamo fatto con la ‘Piota da record’ per la parrocchia di Inveruno e gli aiuti alla Caritas di alcuni paesi vicini, abbiamo avuto richieste altissime, anche da fuori zona, fin quasi a Milano. Quest’anno poi, forse visto il tempo davvero da ‘Estate di San Martino’, i visitatori son stati tantissimi e siamo davvero felici che abbiano apprezzato e gustato questo dolce così caratteristico”. Un successo straordinario reso possibile da uno staff di volontari davvero strutturato: circa 80 persone che hanno organizzato, fin dai giorni precedenti, la gestione, organizzazione e vendita. “Il gruppo ‘In Opera’ è stato davvero prezioso - continua Lorenzo Garavaglia - per poter gestire lo stand nell’area commerciale e in centro. Nonostante l’aumento dei costi dei fichi e di altri ingredienti siamo riusciti a mantenere lo stesso costo e a permettere a tutti di portare a casa un po’ di Inveruno facendo del bene”.

