Lo spettacolo delle Fontane danzanti

Un'affascinante e suggestiva novità, per allietare i visitatori in transito nell’area commerciale della Fiera, è stata sicuramente quella delle ‘Fontane Danzanti’. Una serie di spettacoli, quotidiani, di altissimo livello, che hanno catturato l’attenzione di migliaia di persone, lasciando incantati bambini ed adulti davanti a una vera e propria ‘esplosione’ (quasi mezz’ora per ogni sessione) di acqua, laser, fuoco, bolle di sapone e musica. “Ogni spettacolo viene realizzato dal ‘vivo’ - ci ha spiegato Elisa, una delle ‘creatrici’ - La nostra volontà era quella di offrire, ad ogni momento, un risultato differente per colpire gli spettatori. Il nostro team è di professionisti e con il tempo ci siamo fatti conoscere dal grande pubblico. Giriamo l’Italia per proporre le nostre performance e stupire gli spettatori. Negli ultimi tempi siamo anche andati in televisione ad ‘Italia’s got talent’ e ai ‘Soliti Ignoti’. Per noi è una soddisfazione vedere l’entusiasmo di chi assiste”.

