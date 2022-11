Riprende il corso di italiano per stranieri tenuto dai volontari della Caritas, e promosso anche dal Comune di Inveruno e dalla biblioteca.

Riprende il corso di italiano per stranieri tenuto dai volontari della Caritas, e promosso anche dal Comune di Inveruno e dalla biblioteca. Una bella occasione per integrarsi nel tessuto sociale della comunità, per conoscere nuove persone e per imparare la lingua italiana. Le iscrizioni sono aperte: basta ritirare il modulo presso la Biblioteca o chiamare al numero 02/9788121 o mandare una mail a biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it.

