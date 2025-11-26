La caserma dedicata a Francesco

Sabato 29 novembre la caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno verrà ufficialmente intitolata a Francesco Garavaglia, storico volontario del distaccamento scomparso in servizio.

Un gesto di memoria, riconoscenza e gratitudine verso chi ha dedicato la propria vita al servizio della comunità. Sabato 29 novembre, alle ore 11, la caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, in via Lazzaretto 5, verrà ufficialmente intitolata a Francesco Garavaglia, storico volontario del distaccamento scomparso in servizio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Inveruno in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, vuole essere un segno concreto per mantenere viva la memoria di un uomo che ha servito il territorio con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio. Alla cerimonia sono invitati cittadini, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni e tutti coloro che vorranno condividere questo momento di comunità.

Francesco Garavaglia, sposato e padre di due figli, prestava servizio come volontario nei Vigili del Fuoco da 15 anni. Era conosciuto e stimato non solo tra i colleghi, ma anche da tanti cittadini che ne avevano apprezzato la discrezione, la disponibilità e il senso del dovere. La sua vita si è spezzata tragicamente l’8 aprile 2005. Quel pomeriggio, mentre era alla guida dell’autobotte diretta a un intervento urgente a Robecchetto con Induno, il mezzo dei Vigili del Fuoco si scontrò, intorno alle 17.30, lungo la Strada Provinciale 34, all’incrocio tra viale 2 Giugno e via Papa Giovanni XXIII, con un Fiat Iveco adibito al trasporto di animali, guidato da un giovane di 23 anni. L’impatto fu violento e purtroppo entrambi i conducenti persero la vita sul colpo. Gli altri cinque pompieri dell’equipaggio rimasero feriti, uno dei quali con una lussazione alla spalla, e furono trasportati in ospedale.

A distanza di vent’anni da quel tragico evento, la comunità di Inveruno sceglie di trasformare il dolore in memoria viva, dedicando a Francesco Garavaglia un luogo simbolo del servizio, del coraggio e della solidarietà. Una caserma che ogni giorno rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza per il territorio e che da ora in poi porterà il nome di chi ha dato tutto per proteggere gli altri.

La cerimonia sarà anche occasione per rendere omaggio a tutti i volontari dei Vigili del Fuoco, che con il loro impegno silenzioso e costante continuano a rappresentare un punto di riferimento insostituibile per la comunità in situazioni di emergenza, calamità e difficoltà quotidiane.

