Parrocchia: far fronte alla crisi energetica

Anche la parrocchia di Buscate deve fare i conti con la difficile situazione che si è creata a motivo della crisi energetica. Le bollette non ammettono sconti e pesano sul bilancio della comunità. Per affrontare questa situazione, il consiglio pastorale e la commissione per gli affari economici della comunità pastorale hanno portato avanti alcune riflessioni. “Sul medio lungo e termine va fatta una riflessione approfondita sulle strutture delle parrocchie che sono spesso sovrabbondanti rispetto alle reali necessità della comunità – commenta il parroco don Piero - È evidente che le comunità non potranno sobbarcarsi il peso di portare avanti tutte queste strutture che oltretutto richiederanno sempre più urgentemente interventi anche costosi di manutenzione e messa in sicurezza”. Nell’immediato, invece, si devono prendere delle decisioni che possono abbattere i consumi. “Pertanto si è deciso di ridurre i tempi di illuminazione e di riscaldamento degli ambienti usati; di spostare le messe feriali in ambienti più piccoli, come la cripta della chiesa di San Mauro; di chiedere alle società sportive dei piccoli sacrifici come rinunciare alla doccia dopo gli allenamenti o di stare tutti più attenti all’uso dell’illuminazione; di chiedere ai privati un rimborso reale delle spese per la gestione di alcuni locali che spesso la parrocchia dà per ospitare attività organizzate da altri soggetti. Infine di chiedere a tutti un supplemento di generosità durante le offerte”.

