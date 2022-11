VDB: ripresa 'record'

La Volley Don Bosco vola. Dopo uno stop dovuto come tutti alla pandemia, che ha costretto l’associazione sportiva a fermarsi, quest’anno ha ripreso le attività con numeri record.

La Volley Don Bosco vola. Dopo uno stop dovuto come tutti alla pandemia, che ha costretto l’associazione sportiva a fermarsi, quest’anno ha ripreso le attività con una “normale” regolarità e con numeri da record. “Al momento contiamo circa 80 atlete, quasi tutte bambine e ragazze, distribuite tra le categorie: minivolley (dalla 2^ alla 5^ elementare), Under 12, 14, 16, 18; Libera femminile e Squadra genitori, quindi riusciamo a fornire una soluzione per ogni fascia di età – commenta il Presidente Giuliano Ottolini - Lo scorso anno è stato il primo dopo la ripresa dalla pandemia, il nostro obiettivo è stato quello di recuperare i ritmi e le formazioni che, per i noti problemi, si erano un po’ sfaldate. Quest’anno siamo ripartiti con un nuovo progetto, un nuovo Direttore Tecnico che ha riorganizzato le varie squadre riposizionando gli allenatori e affiancando un secondo allenatore per ogni categoria. In questo modo vogliamo offrire degli allenamenti più strutturati e una presenza più qualificata in palestra”. Il nuovo direttore tecnico, dopo l’ottimo lavoro svolto da Giorgio Iovaldi, oggi è Claudio Scarazzini, dalla lunga esperienza in campo sportivo. Poi vi sono: Enrico Renzi, alle redini di U14 e U16; Francesca Motta all’U18; Giorgio Iovaldi e Marco Castelli alla Libera e Alessia Minervi, Greta Zoia e Martina Famulari con Mini e U12. “Il campionato è ricominciato ormai da più di un mese, per ora senza restrizioni e le nostre squadre si stanno difendendo bene, tra alti e bassi. Ora vi aspettiamo tutti in oratorio sabato 3 dicembre alle 20.30 per la classica tombolata di Natale”.

