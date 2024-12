Giovani campioni crescono… Anzi, stavolta campioni lo sono già, eccome! Sì, perché per i classe 2014/2015 dell’Asd Buscate: ecco la vittoria del campionato invernale.

Giovani campioni crescono… Anzi, stavolta campioni lo sono già, eccome! Sì, perché per i classe 2014/2015 dell’Asd Buscate: ecco la vittoria del campionato invernale. Là, insomma, sopra a tutti dopo mesi che li hanno visti indiscussi protagonisti. “Una grande soddisfazione - dicono Roberto Robino e Daniel Quarti - Un risultato che ci riempie di orgoglio, anche perché si tratta di un gruppo nuovo nato solo pochi mesi fa”. Quando si dice “la forza del gruppo” e loro (Paolo Fulco, Eros Ballarati, Mattia Corradin, Leonardo Simontacchi, Davis Panaino, Mohammad Hussain, Natan Izzo, Filippo Luoni, David Gnolou, Michele Spadari e Leonardo Naggi) gruppo lo sono ogni volta che scendono in campo, mettendo assieme, oltre ovviamente alle qualità tecniche, anche tanta passione, impegno, dedizione e voglia di stare insieme. Ma, alla fine, non ci sono solo i 2014/2015, perché è il settore giovanile in generale che sta continuando a crescere, con importanti e significativi risultati e traguardi.

I 2014/2015: CHIAMATELI CAMPIONI!



