Sport a ritmo di musica

Maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica e… cuffie alle orecchie. Camminare e fare attività fisica a ‘suon’ di musica. È stata la particolare iniziativa organizzata a Buscate, in occasione della Festa dello Sport. “Una camminata molto dinamica, accompagnata appunto dalle note - racconta Roberto Galasso (‘WalkZone’) - e che è strutturata i vari momenti e modalità di movimento. Ad esempio ci sono degli istanti dedicati ai saltelli, altri all’andatura veloce oppure lenta, ecco, senza dimenticare lo scopo principale, che è proprio fare attività fisica”. Un modo, insomma, differente di camminare, tenersi in forma e farlo assieme. “Tutti possono partecipare ed è un’alternativa a chi non ha tempo o voglia di andare in palestra - continua Galasso - E i benefici sono certamente significativi. Si va, infatti, a tonificare la parte muscolare, ma allo stesso tempo si rinforza il fiato, aumentando la resistenza”.

ATTIVITÀ SPORTIVA... A "SUON" DI MUSICA



