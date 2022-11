'Prima è Salute': PD di nuovo in piazza

Prosegue la raccolta firme a sostegno della petizione popolare 'Prima è salute', promossa dal PD Lombardia. Il circolo del Partito Democratico di nuovo in piazza Bonomi.

Prosegue la raccolta firme a sostegno della petizione popolare 'Prima è salute', promossa dal PD Lombardia, per chiedere alla Regione di intervenire subito per abbattere le estenuanti ed inaccettabili liste d'attesa a cui sono costretti i cittadini per effettuare esami e visite mediche negli ospedali pubblici, e a tutela del nostro diritto ad una sanità pubblica più veloce ed efficiente. Così ecco che sabato 12 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, il circolo del Partito Democratico di Turbigo sarà di nuovo in piazza Bonomi con un gazebo. Si può sottoscrivere la petizione anche on line.

