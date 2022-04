'SOS medici di base': anche il circolo PD di Turbigo e Nosate aderisce alla mobilitazione promossa in Lombardia dal Partito. Un gazebo in piazza Bonomi, domenica mattina.

'SOS medici di base': anche il circolo PD di Turbigo e Nosate aderisce alla mobilitazione promossa in Lombardia dal Partito e finalizzata, per mezzo di una raccolta firme tra i cittadini, a chiedere alla Regione di garantire più medici, pediatri e medicina del territorio. "20 anni di governo della destra in Regione hanno, infatti, portato a una situazione drammatica della sanità territoriale (resa ancora più evidente a seguito della pandemia), dove centinaia di Comuni e territori lombardi sono colpiti da una grave carenza di dottori di base e di pediatri, con estremo disagio della cittadinanza e, in particolare, delle fasce più fragili - scrivono". Per aderire all'iniziativa, o per avere maggiori informazioni, la cittadinanza potrà recarsi al gazebo che il PD turbighese ha organizzato domenica 10 aprile, dalle 9.45 alle 12.15 in piazza Bonomi.

