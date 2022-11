Pronti al taglio del nastro. Sì, perché il prossimo 26 novembre per l'Asd Bienate Magnago Atletica sarà un giorno davvero speciale. Si inaugura il nuovo impianto di atletica.

Pronti al taglio del nastro. Sì, perché il prossimo 26 novembre per l'Asd Bienate Magnago Atletica sarà un giorno davvero speciale. Alle 12, infatti, si inaugura il nuovo impianto di atletica al centro sportivo di via Montale. E per l'occasione, ecco arriverà il campione olimpico Alberto Cova, Marta Amani (bronzo ai Mondiali U20) e Leonardo Selmani (campione italiano Allievi), oltre alle autorità federali e comunali.

