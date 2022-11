'Sport Movies & TV': parata di campioni

Sport, cinema e televisione mai così vicini. Su il sipario di Sport Movies & TV - Milano International FICTS Fest' che fino a domenica sarà protagonista in città.

Sport, cinema e televisione mai così vicini. Su il sipario di Sport Movies & TV - Milano International FICTS Fest' che fino a domenica sarà certamente l’indiscusso protagonista in città. Tanti, allora, i campioni e gli ospiti presenti alla cerimonia di apertura e che si alterneranno per tutti i prossimi giorni; tanti gli appuntamenti in calendario, tra proiezioni, mostre, convegni, premiazioni e momenti per ritrovarsi. E tante le emozioni che ancora una volta faranno capolino, regalando numerose occasioni davvero uniche e particolari. "Un evento che da anni coinvolge e riunisce - commenta Ferdindando 'Fefè' De Giorgi (CT della Nazionale Italiana maschile di pallavolo) - Capite che per chi come me fa sport è qualcosa di veramente bello, perché con le immagini si trasmettono tante sensazioni ed emozioni che appunto l'attività sportiva sa dare. Sono contento di avere partecipato e di essere stato premiato. Un premio che, ci tengo a sottolineare, non è solo alla mia persona, ma alla Federazione Italiana Pallavolo per quello che sta facendo e ha fatto nell'ultimo anno". "Come 'Castro Rugby Academy' siamo molto felici di essere qui - continua Martin Castrogiovanni, ex rugbista - E' un onore e un orgoglio per tutti noi: abbiamo cominciato 8 anni fa con l'Accademia e oggi trovarci su questo palco e in questa occasione, capite che è una grande gioia. Lo sport è fondamentale e deve aiutare i bambini a crescere. Oggi purtroppo spesso lo si mette da parte, mentre è importante che i ragazzi inizino a praticare attività sportiva in modo particolare a scuola". "Felice di essere presente alla manifestazione - conclude Vicenzo Nibali, pluricampione di ciclismo - Un'iniziativa che forse conoscevo poco, ma che sta crescendo sempre di più. Un consiglio da dare ai giovani: bisogna perseverare e inseguire il proprio sogno. Provarci, insomma, certo non è facile, però la costanza e la determinazione a volte pagano". (Foto Gianni Mazzenga)



'SPORT MOVIES & TV': CINEMA E CAMPIONI A MILANO



