La 'Tre Valli' in mostra

Martedì 10 settembre, alle 12, presso lo Spazio N3 di Palazzo Lombardia a Milano, verrà inaugurata la mostra Tre Valli Varesine. Un secolo di ciclismo. Organizzata dall’Associazione Tre Valli Varesine APS, in collaborazione con Regione Lombardia, la mostra è inserita anche nel calendario del Binda Cycling Festival 2024, un insieme di eventi culturali legati al ciclismo che si svolgeranno a settembre e ottobre in varie sedi del territorio regionale.

L’esposizione ripercorre la storia della Tre Valli Varesine, gara ciclistica per professionisti che da 103 edizioni accompagna e arricchisce la tradizione ciclistica varesina e che quest’anno si svolgerà martedì 8 ottobre con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese.

In mostra una selezione di immagini storiche, riproduzioni e giornali d'epoca di alcune delle più significative edizioni della corsa. Tra queste non mancano immagini delle vittorie di grandi campioni, da Gianni Motta a Giuseppe Saronni - che detengono il record di successi, con ben quattro vittorie – a Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddy Merckx Francesco Moser, fino a quelle di Stefano Garzelli, Vincenzo Nibali e, in tempi ancor più recenti, ai successi di Primož Roglič e di Tadej Pogačar. È presente un ricco repertorio di pagine di quotidiani sportivi e locali, come La Gazzetta dello Sport e La Prealpina che negli anni ne hanno documentato la cronaca e descritto i partecipanti e vincitori.

La mostra è arricchita con materiali provenienti dall'archivio della Società Ciclistica Alfredo Binda che organizza la gara, dal Museo del Ghisallo di Magreglio (CO), da alcuni archivi storici del territorio e dal contributo di appassionati di ciclismo che hanno segnalato o messo a disposizione quanto in loro possesso. Non poteva mancare una sezione sul Trittico Regione Lombardia, di cui la Tre Valli Varesine fa parte, insieme alla Coppa Bernocchi e alla Coppa Agostoni.

L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso dichiara: "La mostra Tre Valli Varesine. Un secolo di ciclismo, celebra una delle competizioni ciclistiche più longeve e prestigiose della nostra regione. Questa esposizione, che ripercorre oltre un secolo di storia attraverso immagini, giornali e materiali d’epoca, non è solo un tributo ai grandi campioni che hanno segnato la manifestazione, ma anche un omaggio alla ricca tradizione sportiva e culturale della Lombardia. Grazie al sostegno di Regione Lombardia, eventi come questo non solo preservano la memoria storica, ma rafforzano il legame tra sport, cultura e territorio”.

Gli eventi del Binda Cycling Festival 2024 hanno ricevuto il contributo di Regione Lombardia tramite il Bando Unico Cultura 2024. La mostra, ad ingresso gratuito, potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, fino a giovedì 26 settembre.

