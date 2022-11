LIUC: Calabrò e Cassioli

Martedì 15 novembre alla LIUC – Università Cattaneo due appuntamenti di grande interesse con Antonio Calabrò e Daniele Cassioli.

Martedì 15 novembre alla LIUC – Università Cattaneo due appuntamenti di grande interesse: 'La memoria, una chiave per il futuro: storia e cultura di impresa come elemento di sviluppo', alle 17.30 – Conversazione in biblioteca con Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli e Presidente di Museimpresa, autore della recente pubblicazione 'L’Avvenire della memoria' (Egea, 2022). E 'Prendi in mano la tua vita: vedere oltre è sempre una scelta', alle 17.30 - Daniele Cassioli, sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, ipovedente dalla nascita, incontrerà studenti e cittadini. Come dare una svolta alla nostra vita? E quali sono i talenti che possediamo con i quali possiamo raggiungere le vere mete della nostra esistenza? Il dibattito si svilupperà attorno a questi e altri stimolanti interrogativi.

