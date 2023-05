Marketing e comunicazione nello sport

Il contesto evolutivo delle società sportive che hanno assunto i connotati di organizzazioni profit, offre l’occasione per una riflessione sul ruolo della comunicazione e del marketing al fine di valorizzare l’evento sportivo. Dal coinvolgimento degli atleti, al merchandising, alle sponsorizzazioni, lo spettacolo sportivo incontra le esigenze di un mercato in costante cambiamento.

Se ne parla nel corso di un nuovo appuntamento del ciclo Conversazioni in Biblioteca alla LIUC – Università Cattaneo, giovedì 18 maggio dalle 17.30, in occasione della recente pubblicazione del volume “Il marketing e la comunicazione nello sport. Lo scenario dell’entertainment business” (edizione Franco Angeli) di Enrico Flavio Giangreco.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!