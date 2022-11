Un'occasione di festa ma, al contempo, un angolo didattico. Con lo scopo di avvicinare alla conoscenza approfondita degli alberi del bosco cittadino e, più in generale, di migliorare anche la propria attenzione alla natura. Domenica 20 novembre Arluno si immergerà nella 'Festa dell'albero nel parco del Roccolo'.

Un'occasione di festa ma, al contempo, un angolo didattico. Con lo scopo di avvicinare alla conoscenza approfondita degli alberi del bosco cittadino e, più in generale, di migliorare anche la propria attenzione alla natura. Domenica 20 novembre Arluno si immergerà nella 'Festa dell'albero nel parco del Roccolo'. Il ritrovo è stato fissato per le 9.15 nel campo sportivo di via della Repubblica da dove poi i partecipanti si dirigeranno all'aula didattica "Le querce" con le Guardie ecologiche volontarie. Alle 10 ai piccoli sarà proposta una lettura animata dal titolo 'Gelsomina' sui segreti del bosco. Alle 10.45 partirà un'escursione esplorativa per il patrimonio di verde offerto dal Roccolo condotta dagli esperti del progetto Aretè e alle 11.30 la famiglia delle essenze arboree si allargherà con la piantumazione di cento nuove essenze forestali. L'evento è gratuito e aperto a tutti e ci si potrà iscrivere inviando una email alla casella di posta eduambientale [at] parcodelroccolo [dot] it.

