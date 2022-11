Benetti nuovo assessore al bilancio

Cambio della guardia all'assessorato al bilancio di Legnano. Alberto Garbarino ha deciso di farsi da parte per motivi personali e, al suo posto, è stato nominato Luca Benetti.

Cambio della guardia all'assessorato al bilancio di Legnano. Alberto Garbarino ha deciso di farsi da parte per motivi personali e, al suo posto, è stato nominato Luca Benetti. "Come Partito Democratico - spiega in un comunicato il PD che sostiene la maggioranza del sindaco Lorenzo Radice - va il nostro più sentito grazie ad Alberto per il grande contributo di professionalità e sensibilità politico-amministrativa che ha espresso in oltre due anni di attività della giunta Radice". Tra i meriti ascritti all'assessore uscente da parte del Pd legnanese figurano "La sua gestione del bilancio comunale e delle aziende partecipate, equilibrata e coraggiosa al contempo, una gestione che, non a caso, ha consentito di non aumentare le tasse, di migliorare il livello complessivo dei servizi e giungere a una svolta epocale nell'annosa vicenda Accam". Ventisei anni, laureato in scienze matematiche e con laurea magistrale in Statistica e scienza dei dati e prossimo dottorato in Statistica e computer science alla Bocconi, il neoassessore Benetti è risultato il più eletto tra gli esponenti del Pd. Che si dice certo del fatto che "Luca saprà vincere la sfida grazie alla sua intelligenza e visione del bene comune, anche in momenti così difficili".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!