I migliori torroni d'Italia si danno appuntamento tra le vie del centro di Cremona dal 12 al 20 novembre per la storica 'Festa del Torrone', giunta alla quindicesima edizione. L'evento è stato presentato a Milano, Palazzo Pirelli, alla presenza tra gli altri degli assessori regionali Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Mode) e del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Nove giorni interamente dedicati al dolce di Natale per eccellenza, dal torrone friabile a quello morbido, alle mandorle o alla nocciola. L'iniziativa è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona con il contributo di Regione Lombardia.

