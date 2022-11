In Fiera torna la mostra di coniglicoltura

Torna l'appuntamento imperdibile ormai da decenni, della Mostra Mercato di Conigli-coltura, un’occasione per tanti allevatori appassionati di mettere in mostra il risultato del loro lavoro e della loro dedizione.

Un appuntamento imperdibile ormai da decenni, quello della Mostra Mercato di Conigli-coltura, un’occasione per tanti allevatori appassionati di mettere in mostra il risultato del loro lavoro e della loro dedizione. Con questo evento la Fiera mantiene la funzione che aveva anticamente, di scambio di animali e di esperienze. Una giuria valuterà gli esemplari in esposizione e li premierà. (Padiglione di viale Piemonte)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!