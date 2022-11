Da rifiuto a risorsa

Il dottor Gianluca Fenaroli, Amministratore Delegato di APG (Gruppo Parodi), presenta alla cittadinanza il progetto del nuovo polo industriale di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile che sorgerà sui 100.000 metri quadri della ex-Carapelli. (Domenica 13 novembre alle 17 in Sala Virga)

