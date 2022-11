Alfabetizzazione e italiano

Un corso di alfabetizzazione e di italiano per adulti stranieri di livelli PRE-A1/A1/A2, gratuito, finalizzato al raggiungimento del livello di certificazione A2 QCER.

Un corso di alfabetizzazione e di italiano per adulti stranieri di livelli PRE-A1/A1/A2, gratuito, finalizzato al raggiungimento del livello di certificazione A2 QCER. Verrà organizzato prossimamente a Turbigo, ma prima e per meglio capire l'interesse della popolazione, sabato 5 novembre, dalle 9 alle 12, e in programma un incontro informativo con test d’ingresso e pre-iscrizione presso il Centro Ricreativo De Cristoforis Gray. Iscrizioni e informazioni presso la biblioteca (numero di telefono 0331/891175 o indirizzo mail biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it - con documenti in corso di validità - carta d’identità/permesso di soggiorno).

