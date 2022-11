'Fuori di Testo': una serata da paura!

Piccoli e grandi... tutti protagonisti. Una serata davvero da paura a Nosate in occasione di Halloween. Con i ‘Fuori di Testo’, infatti, tanti ragazzini si sono divertiti a suonare ai campanelli delle case di Nosate, superare prove e alla fine mangiare tante leccornie. “Grazie ai presenti, a chi ci ha aiutato e ai nosatesi che hanno allestito e collaborato alla riuscita dell’evento - hanno scritto dall’associazione”.

