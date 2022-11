"Disegnate la mascotte"

Pronti a mettervi ‘in gioco’ con tanto estro, creatività e fantasia. Nel 2023 Castano sarà Comune Europeo dello Sport e allora ecco il concorso per creare la mascotte.

Pronti a mettervi ‘in gioco’ con tanto estro, creatività e fantasia. Nel 2023 Castano sarà Comune Europeo dello Sport e allora, tra le varie iniziative che si stanno programmando, ce n’è una davvero particolare e che coinvolgerà ogni cittadino. Create, infatti, la mascotte per questo importante appuntamento: il concorso è aperto e avrete tempo fino al 28 novembre per dare vita ai vostri progetti. Come detto, chiunque potrà partecipare, singolarmente oppure in gruppo, ovviamente realizzando una proposta che sia a tema sportivo e che dovrà poi far pervenire in forma cartacea (all’ufficio protocollo) o telematica (all’indirizzo mail protocollo [at] cert [dot] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it). Tutte le candidature, quindi, saranno sottoposte alla valutazione di un’apposita giuria, che individuerà quella vincitrice, fino alla premiazione del 4 febbraio in occasione della manifestazione ‘2K22. Il Team dell’Eccellenza’.

