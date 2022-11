A Buscate chiude la filiale di Banca Intesa Sanpaolo: si trasferisce in piazza Mazzini a Castano Primo. Sui social e in paese scoppia la polemica.

A Buscate chiude la filiale di Banca Intesa Sanpaolo: si trasferisce in piazza Mazzini a Castano Primo. Sui social e in paese scoppia la polemica: “E ora come faremo per le comuni operazioni? E chi non può muoversi fuori paese, come gli anziani, che farà?”. Scelte dettate dall’alto e per le quali poco possono fare anche gli amministratori: “Si tratta di un processo di razionalizzazione attuato da tutte le banche. Più del 40% dei Comuni italiani è rimasto senza una banca e questo non dipende dalle Amministrazioni comunali. Sono scelte aziendali. Ogni grande azienda stila un piano industriale con delle scelte economico/strategiche più o meno condivisibili – commenta Coletta Crespi, dipendente bancaria da oltre 31 anni e candidata alle scorse elezioni nella lista ‘Insieme per Buscate’ - Non ritengo che il Comune di Buscate o qualsiasi altro cittadino possa fare alcunché. Sono scelte che si ripercuotono sia sui clienti, sia sui dipendenti. Purtroppo andremo incontro a periodi ancor più duri e selettivi”.

