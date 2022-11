Che sabato da paura...

Erano talmente tanti gli iscritti che già dal lunedì le iscrizioni erano chiuse... ma ai piccoli 'mostri' e fantasmi è bastato poco per divertirsi.

L'aia di Villa Annoni piena, tantissimi bambini con i genitori, un clima da inizio settembre e tanta voglia di divertirsi... la festa di Halloween promossa da Comune di Cuggiono, Associazione amici del Parco Alessandro Annoni, Comitato Genitori ed Ecoistituto Valle del Ticino è stata davvero un successo. Erano talmente tanti gli iscritti che già dal lunedì le iscrizioni erano chiuse... ma ai piccoli 'mostri' e fantasmi è bastato poco per divertirsi.

"L'organizzazione ha saputo mettere in piedi un ricco programma: pic nic spaventoso presso la Sala delle vetrate,caccia al dolcetto per il paese e infine passeggiata notturna all' interno del parco di Villa Annoni divisi in piccoli gruppi con racconti di mostri e di streghe e con sorpresa finale - ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti - Un ringraziamento speciale va rivolto alle docenti della scuola secondaria e in particolare alla professoressa Chiara Gualdoni, cuore pulsante dell'evento! Ringrazio, inoltre, tutti gli altri organizzatori, i volontari e i collaboratori che si sono messi a disposizione per realizzare un evento importante per le famiglie, soprattutto per i bambini e per i giovani. Grazie a questa festa si sono ritrovati tanti cittadini per offrire il loro contributo volontario aiutando ad animare Cuggiono per una serata di allegria".

Unico rammarico la poco 'educazione' di alcuni... che poco prima dell'inizio della caccia al dolcetto dei bambini, hanno fatto razzia di buona parte delle caramelle posizionate per i più piccoli.

