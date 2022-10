Virtus: taglio del nastro del nuovo campo

Pronti per il taglio del nastro. Domenica 30 ottobre, infatti, ecco l'inaugurazione ufficiale del nuovo campo in sintetico della Virtus M.d.p., alla Parrocchia Madonna dei Poveri di Castano. L'appuntamento, allora, vedrà alle 10.30 la celebrazione della Santa Messa, mentre a seguire spazio appunto al taglio del nastro e alla benedizione alla presenza delle squadre della stessa Virtus (dai più piccoli ai grandi), delle istituzioni, del direttivo e della cittadinanza.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!