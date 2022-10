'The Addams Family' alla Reggia di Monza

Ti piacerebbe passare Halloween con la Famiglia Addams? Da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, la Reggia di Monza accoglierà i visitatori in un’apertura straordinaria.

Ti piacerebbe passare Halloween con la Famiglia Addams? Da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, la Reggia di Monza accoglierà i visitatori in un’apertura straordinaria con laboratori speciali, visite nei Giardini Reali, un concerto da paura e il brivido del volo in mongolfiera. Inoltre lunedì 31 ottobre se ti presenti in costume avrai diritto all’ingresso ridotto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!