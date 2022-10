Pronti con le maschere e i costumi, per vivere una pomeriggio e una serata di divertimento, condivisione e... da brividi. Halloween a Castano.

Pronti con le maschere e i costumi, per vivere una pomeriggio e una serata di divertimento, condivisione e... da brividi. Lunedì 31 ottobre, infatti, ecco Halloween a Castano. Si comincerà, allora, alle 16 con la 'Merenda Stregata' presso 'Colori e Sapori' e a seguire 'Des Bonbons ou Sort' dolcetto o scherzetto ed altre magiche magie da 'Chic Comme l'Etoile'. Mentre alle 17, all'auditorium Paccagnini, spazio allo spettacolo teatrale 'La Soffitta Stregata' (di e con Marco Pernici) e set fotografico a cura di Sfumature Castanesi. Ancora, dalle 18.30 la piazza Mazzini sarà chiusa per 'Dolcetto o scherzetto?' in tutti i negozi aderenti. E qui ecco cerca la strega con lanterna in piazza Mazzini che porterà i presenti alla 'Lettura da Spavento' al Girotondo & Comas; alle 19.30, invece, 'Apericena Stregati dalla Luna' al Bar Mira con Colori e Sapori e, successivamente, 'La sera magica nella Casa delle Streghe di Eastwick' presso il dehor del Bar Mira. Infine, alle 21 'Fiaba della notte stregata' e 'Ballo intorno al Padellone delle Streghe'. La maschera e il costume più belli, inoltre, verranno premiati.

