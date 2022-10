Regione Lombardia investe sull'attrattività del territorio

L'assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia ha stanziato 15 milioni di euro per sostenere, attraverso il 'Bando Itinerari', 31 nuovi progetti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

L'assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia stanzia 15 milioni di euro per sostenere, attraverso il 'Bando Itinerari', 31 nuovi progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di tratti della rete escursionistica, di quella viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

Un'azione che va ad aggiungersi a quanto già previsto per la Val Trompia e già parzialmente finanziata con un precedente provvedimento.

"La concretezza di Regione Lombardia - spiega l'assessore Massimo Sertori - ci porta a sostenere altri progetti, dopo i 10 della prima assegnazione per cui erano stati messi a disposizione 10 milioni. Il nostro obiettivo è incrementare l'attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con ricadute positive sul rilancio dell'economia locale. Sono importanti risorse - aggiunge Sertori - utili alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano".

"La presentazione complessiva di 162 domande per un valore di 65,8 milioni di euro d'investimento - conclude Sertori - testimonia come vi sia grande voglia di valorizzare le nostre montagne, i sentieri e la viabilità agro-silvo-pastorale per promuovere le bellezze della nostra Lombardia. Il nostro impegno in questa direzione sarà forte e costante".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!