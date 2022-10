Aiuti per i pagamenti e buoni spesa

Il Comune di Arconate ha approvato un nuovo avviso pubblico per la distribuzione delle risorse per il pagamento delle spese per le utenze domestiche, per il pagamento del canone di locazione e per l'erogazione di buoni spesa.

Il Comune di Arconate ha approvato un nuovo avviso pubblico per la distribuzione delle risorse residue di cui al D.L. 73/2021 e s.m.i., al fine di sostenere le famiglie in grave difficoltà economica. Si tratta di aiuti per il pagamento delle spese per le utenze domestiche, per il pagamento del canone di locazione e per l'erogazione di buoni spesa. Le domande potranno essere presentate da coloro che sono in possesso dei requisiti contenuti nell’avviso pubblico, nei termini e nelle modalità indicate. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento fondi.

