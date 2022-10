Consulenza per farmaci in gravidanza e allattamento

Nasce all’ospedale Niguarda di Milano il 'Servizio di Consulenza per Farmaci e sostanze tossiche in Gravidanza e Allattamento', un servizio di consulenza per rispondere ai dubbi dei genitori.

Nasce all’ospedale Niguarda di Milano il 'Servizio di Consulenza per Farmaci e sostanze tossiche in Gravidanza e Allattamento', un servizio di consulenza per rispondere ai dubbi dei genitori. Molte donne hanno la necessità di assumere farmaci in gravidanza o durante l’allattamento. Il rischio di possibili danni rappresenta motivo di ansia e preoccupazione per i genitori spesso accentuate da informazioni, tanto abbondanti quanto talvolta poco affidabili, raccolte in rete. L’obiettivo è quello di fornire una risposta adeguata dal punto di vista scientifico. Il servizio è aperto ai cittadini e agli operatori sanitari (come ad esempio medici di base, pediatri e farmacisti) ed è gestito da specialisti in farmacologia. Il consulto con gli operatori del Centro può avvenire con diverse modalità: via mail: farmaci [dot] gravidanza [at] ospedaleniguarda [dot] it (gli utenti che hanno inviato richieste tramite posta elettronica verranno ricontattati telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30), chiamando il numero 02/66101029 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30.

