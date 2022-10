Pronti... a dissetarvi?

Un locale moderno, finemente curato ed accogliente, pronto a farvi assaporare le migliori birre da gustare in compagnia.

Vi piace assaporare birre fresche, dai sapori più veri e profondi? Una nuova realtà viene inagurata oggi a Rho. Parliamo di AB(eer)NORMAL, birreria e tavola fredda, in via Filippo Meda 27/1 a Rho. Un locale moderno, finemente curato ed accogliente, pronto a farvi assaporare le migliori birre da gustare in compagnia. Colori caldi e accoglienti, che richiamo il 'biondo' delle più tradizionali birre da sorseggiare. Una nuova 'location' da mettere in lista per serate con amici e pomeriggi in compagnia.

