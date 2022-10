La Notte dei Santi in Duomo

Per gli adolescenti la Notte dei Santi, anche in questa edizione in pieno centro a Milano, sarà comunque un modo diverso per vivere la vigilia della festa di Tutti i Santi

La Notte dei Santi 2022 sarà un’esperienza innanzitutto da preparare prima con gli adolescenti, secondo lo schema della nuova pastorale degli adolescenti, e da vivere nella serata del 31 ottobre, mettendo in circolo le dinamiche del vissuto degli adolescenti, del contatto con la Parola di Dio e la dimensione della preghiera, della immersione in una comunità più grande che è la Chiesa diocesana, sottolineata in particolare dall’incontro con il Vescovo. Sarà poi da rileggere in un confronto fra gli educatori e i ragazzi, in cui gli educatori potranno anche rilanciare alcuni temi di quanto sarà stato vissuto.

Per gli adolescenti la Notte dei Santi, anche in questa edizione, sarà comunque un modo diverso per vivere la vigilia della festa di Tutti i Santi che quest’anno sarà di lunedì, in un giorno che per molti è di chiusura scolastica e quindi potrà essere organizzato forse più agilmente e con tempi più dilatati.

"Ci ritroveremo nel centro di Milano dal tardo pomeriggio del 31 ottobre, secondo l’orario che il gruppo deciderà e indicherà sul modulo di iscrizione, con arrivo previsto fra le ore 18.00 e le ore 20.30 ca.: piazza del Duomo, la Galleria e corso Vittorio Emanuele e poi entreremo in Duomo, nella nostra cattedrale, per l’incontro con l’Arcivescovo o con uno dei Vescovi ausiliari della Diocesi che si rivolgeranno agli adolescenti nell’ambito di una breve celebrazione all’interno del Duomo. Non sarà questa l’unica tappa della Notte dei Santi 2022 che prevedrà anche un approccio curioso con la Cattedrale, grazie anche al supporto che ci verrà dato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Il percorso potrebbe durare complessivamente intorno alle due ore totali".

Saranno previste dunque delle “soste” sia fuori che dentro il Duomo, facendo in modo che gli adolescenti possano interrogare la realtà che li circonda guardando anche dentro se stessi e la propria esperienza personale, in relazione alla chiamata di tutti a vivere da “santi”!

