Un 'halloween party' a Cuggiono

La serata di sabato 29 ottobre sarà davvero 'spaventosa' tra pic-nic, caccia ai dolci e giochi del terrore... negli spazi di Villa Annoni!

La notte più 'paurosa' dell'anno si avvicina... e anche Cuggiono si prepara per una festa 'gustosa/horrorosa' da vivere per bambini e ragazzi. L'iniziativa è promossa da Comune di Cuggiono, Associazione amici del Parco Alessandro Annoni, Comitato Genitori ed Ecoistituto Valle del Ticino. La serata di sabato 29 ottobre sarà davvero 'spaventosa' tra pic-nic, caccia ai dolci e giochi del terrore... negli spazi di Villa Annoni!

Si inizia alle 19.30 nella sala porticato con un pic-nic davvero mostruoso (su prenotazione entro martedì 25 ottobre al numero 02974075; in sala porticato - cestino large 10€, cestino medium 7€); si prosegue alle 20.30 con una caccia ai dolci da paura... e alle 21.30 i giochi del terrore ed escursione nelle tenebre del parco.

Gli organizzatori chiedono ai bambini... di non dimenticare di traverstirsi!

