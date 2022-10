Pronti a correre? Se sì, l'appuntamento è domenica 23 ottobre allo stadio comunale Annibale Sacchi di via Olimpiadi a Castano per la corsa campestre.

Pronti a correre? Se sì, l'appuntamento è domenica 23 ottobre allo stadio comunale Annibale Sacchi di via Olimpiadi a Castano. CSI Zona Gallarate con CSI Varese e AS Virtus M.d.p., in collaborazione con gli Amici dello Sport-Podistica Castanese e il Comune, organizzano, infatti, la corsa campestre. Il ritrovo, allora, è alle 14, mentre la partenza delle gare è previsto per le 14.30 (400 mt 2015/16/17; 800 mt 2012/13/14; 1200 mt 2010/11; 1600 mt 2008-solo cat. F e 2009). Al termine, premiazioni per categoria e merenda tutti insieme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!