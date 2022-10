Assemblea dei sindaci: Bellaria presidente

La neo costituita assemblea dei sindaci dei Comuni del distretto di Somma Lombardo della ASST Valle Olona ha un primo presidente eletto all’unanimità nella seduta di mercoledì 19 ottobre. È il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria. Vicepresidente la sindaca di Ferno, Sarah Foti.

La neo costituita assemblea dei sindaci dei Comuni del distretto di Somma Lombardo della ASST Valle Olona ha un primo presidente eletto all’unanimità nella seduta di mercoledì 19 ottobre. È il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria. Vicepresidente la sindaca di Ferno, Sarah Foti. "Si tratta di una realtà che avrà un ruolo fondamentale per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi legati soprattutto alla Sanità di prossimità – è il primo commento del neo eletto presidente Bellaria – una sfida avvincente, anche in relazione alle problematiche che spesso emergono proprio legate ai servizi sanitari sul territorio". Un distretto che vedrà la gestione di ben due Ospedali di Comunità e della nuova Casa di Riposo a Somma Lombardo, di due case della Comunità, una a Somma Lombardo e una a Lonate Pozzolo, e di numerosi servizi assistenziali in tutto il territorio che comprende i comuni di Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. "L’assemblea dei Sindaci avrà un importante compito programmatico nella definizione di attività e iniziative volte a garantire l’efficienza dei servizi sanitari in tutto il territorio", conclude Bellaria.

