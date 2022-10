Comune: 23 mila euro per la digitalizzazione

Il Comune di Buscate ottiene altri 23 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali. “Si tratta di bandi PNRR, orientati a promuovere l’innovazione digitale nella pubblica amministrazione”, precisa l’assessore ai servizi sociali Elena Bienati.

Il Comune di Buscate ottiene altri 23 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali. “Si tratta di bandi PNRR, orientati a promuovere l’innovazione digitale nella pubblica amministrazione”, precisa l’assessore ai servizi sociali Elena Bienati. “Prima dell’ultima tornata elettorale l’amministrazione ha studiato il PNRR e fondato alcune linee di azione e promesse, contando su fondi che sapevamo sarebbero stati messi a disposizione. I due bandi su cui ragioniamo unitamente ad altri in cui stiamo concorrendo, ci consentiranno di realizzare gran parte del punto del nostro programma elettorale dedicato a digitalizzazione e innovazione”. Con i bandi già acquisiti, per un ammontare di circa 78 mila + 23 mila euro, si potrà, da una parte migrare al cloud una serie di applicazioni comunali, razionalizzando il CED, ottimizzando i costi, trasferendo al fornitore rischi legati a indisponibilità e perdita di dati e manutenzione apparati, ottimizzando anche i processi (applicazioni in cloud più moderne e compatibili con lo smart working), dall’altra avere una migliore e più moderna gestione delle notifiche, in maniera digitale. “Ci auguriamo che anche altri bandi cui stiamo partecipando vadano a buon fine, in modo da snellire, velocizzare e potenziare l’interazione dei cittadini con il Comune”, conclude Bienati.

