Parrocchia: lavori al tetto

Lo scorso luglio un violento temporale ha causato un danno molto serio al tetto della chiesa parrocchiale di Buscate, facendo volare via circa 130 metri della guaina che rivestiva la vecchia copertura in eternit, aprendo uno squarcio, che ogni volta che piove provoca l’allagamento della chiesa. “È senz’altro la situazione più problematica e urgente – spiega il parroco Don Piero - Oltre la gravità del danno, c’è anche la fatica di raggiungere il tetto per una valutazione più seria e per qualsiasi intervento anche provvisorio”. In questi mesi si sono contattate due ditte per un intervento di ripristino della copertura divelta. “Non è un intervento risolutivo, ma ci dà quel tempo necessario per incominciare a pensare al rifacimento totale del tetto, che è comunque malandato, e che sarebbe l’unico intervento che ci metterebbe in una situazione di tranquillità”, commenta don Piero. I lavori inizieranno tra circa un mese, che è il tempo tecnico per ottenere il consenso per lo smaltimento dell’eternit e consisteranno nel togliere l’eternit e mettere una copertura metallica, che rimarrà fino a quando non si deciderà di rifare la copertura totale. Nel frattempo, la ditta si è impegnata a stendere un telo provvisorio per cercare di limitare al massimo, in questo mese di attesa, le infiltrazioni in caso di pioggia. "L’importo del lavoro sarà di circa 21 mila euro e in gran parte sarà coperto dall’Assicurazione – conclude don Piero - Ma c’è senz’altro spazio per la generosità di tutti al fine di guardare con un po’ più di serenità al futuro che ci attende. La situazione generale non suggerisce certo di metterci in cammino per grandi lavori, ma il problema è davvero urgente e non si può più rimandare, come è già stato fatto per troppo tempo".

