Sabato la 'Redditio Symboli'

I 19enni ed i giovani testimonieranno il dono della fede attraverso la consegna della Regola di vita nelle mani dell'Arcivescovo. L'appuntamento coincide con la 'Veglia Missionaria' diocesana.

Sabato 22 ottobre, alle ore 20.45, giovani e ragazzi si troveranno in Duomo per celebrare la Veglia missionaria diocesana, nella quale vivremo la Redditio Symboli.

Quest’anno la Veglia ha per titolo: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore” (Nm 11,29), riprendendo l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino, citato dal Papa nel suo Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2022 «Di me sarete testimoni» (At 1,8).

"I 19enni ed i giovani testimonieranno il dono della fede attraverso la consegna della Regola di vita nelle mani del nostro Arcivescovo; di seguito avverrà la consegna del Crocefisso per i missionari partenti e, infine, vivremo il momento dell’accoglienza di quanti sono introdotti nella nostra Diocesi.

Vivere insieme questa celebrazione sarà occasione per promuovere tra i giovani la sensibilità missionaria e aiuterà tutti i credenti a riconoscersi, come suggerisce Papa Francesco, “Profeti, testimoni, missionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della terra” (Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2022 «Di me sarete testimoni» – At 1,8).

Insieme, infatti, invocheremo lo Spirito affinché ci dia la forza di annunciare la bellezza del Vangelo in ogni ambito della vita quotidiana: in università, al lavoro, nella società, tra gli amici… oppure in terre lontane".

Destinatari: i 18/30enni, i loro educatori e tutti i fedeli

Data: sabato, 22 ottobre 2022

Luogo: Duomo di Milano

Ore: 20.45

Iscrizioni (per i 19enni e i giovani che consegneranno la Regola di vita): chiediamo gentilmente a ciascun educatore (capogruppo) di compilare l’apposito modulo online, indicando entro e non oltre giovedì 20 ottobre il numero di 19enni e di giovani che consegneranno la Regola di vita nelle mani dell’Arcivescovo.

Ciascun educatore (capogruppo) dovrà provvedere a stampare la conferma di avvenuta iscrizione e presentarla all’ingresso laterale di via C.M. Martini (ex via dell’Arcivescovado), da dove insieme ai 19enni e ai giovani del suo gruppo farà il suo ingresso in Duomo a partire dalle ore 19.45.

Tutti gli altri giovani che non consegneranno la Regola di vita ed i loro educatori potranno partecipare alla Veglia senza iscriversi: entreranno nella cattedrale dalle porte centrali a partire dalle ore 20.00.

