Si intitola 'Libri in dono in biblioteca!', l'iniziativa promossa a Lonate Pozzolo. Più precisamente, ogni primo sabato del mese nel chiostro appunto della biblioteca saranno a disposizione tanti libri in regalo (testi scartati o doni che la stessa struttura non può aggregare al proprio patrimonio). Per maggiori informazioni: biblioteca [dot] comunale [at] comune [dot] lonatepozzolo [dot] va [dot] it oppure 0331/303620.

