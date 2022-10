La stagione sinfonica 2022-2023 prenderà il via al Teatro Sociale 'Delia Cajelli' di Busto Arsizio domenica 16 ottobre alle 18 con il concerto 'Le Quattro Stagioni' di A. Vivaldi e A. Piazzolla, due composizioni separate dal tempo, da stili diversi, da culture diverse e da due continenti agli antipodi.

La stagione sinfonica 2022-2023 prenderà il via al Teatro Sociale 'Delia Cajelli' di Busto Arsizio domenica 16 ottobre alle 18 con il concerto 'Le Quattro Stagioni' di A. Vivaldi e A. Piazzolla, due composizioni separate dal tempo, da stili diversi, da culture diverse e da due continenti agli antipodi. Sul palco, l'Orchestra Du.Ca., nuovo nome dell'orchestra Alchimia, un omaggio a Giulio Durini e Carolina Candiani, fondatori del teatro, insieme al violino solista Federica Gatti, diretti dal maestro Davide Bontempo.

La rassegna è curata dall’Associazione Culturale Musikademia APS, in collaborazione con il Teatro Sociale e con il patrocinio e il contributo del Comune. “Anche quest’anno l’Amministrazione comunale rinnova il proprio patrocinio alla stagione sinfonica, appuntamento di rilevante importanza nel cartellone culturale cittadino, che oggi trae ulteriore forza e pregnanza dal sodalizio con il Teatro Sociale – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli - Quello in cultura è, da parte dell’Assessorato, un #investimento sempre più convinto e ad ampio raggio, che abbraccia una grande porzione delle discipline, così da offrire ai cittadini numerose e diversificate occasioni di #crescita, in una prospettiva di benessere individuale e collettivo”.

