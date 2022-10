Nella comunità cuggionese si è svolta domenica sera una nuova processione per la pace in Ucraina, questa a volta a Castelletto di Cuggiono, con la partecipazione di molti fedeli e la statuta della Madonna di Fatima.

Non è la prima, e già questo, purtroppo, non è il segno che i tempi che stiamo vivendo siano belli. Nella comunità cuggionese si è svolta domenica sera una nuova processione per la pace in Ucraina, questa a volta a Castelletto di Cuggiono, con la partecipazione di molti fedeli e la statuta della Madonna di Fatima.

I fedeli son stati guidati in preghiera dal parroco di Cuggiono don Angelo Sgobbi, accompgnato da alcuni templari e da padre Claudio della chiesa ortodossa San Paissio Aghiorita. Presenti le massime autorità cittadine, il sindaco Giovanni Cucchetti, diversi membri del consiglio comunale e anche l'ex senatore Mario Mantovani.

La celebrazione, che ha attraversato Castelletto, nella serata al termine della festa patronale della Madonna del Rosario, ha visto la presenza anche del Corpo Bantistico Santa Cecilia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!