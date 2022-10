Carlo: mira d'argento!

Il castanese Carlo Iannantuono, assieme ad Alessandro Cariati, Giovanni Coffaro e Luca Mannurita secondo nella Finale del Campionato Italiano di Tiro Rapido Sportivo.

Cantava Checco Zalone "Siamo una squadra fortissimi". E quella del castanese Carlo Iannantuono lo è eccome. Altroché se lo è! Sì, perché assieme ad Alessandro Cariati (allenatore, tra l’altro che lavora proprio a Castano), Giovanni Coffaro e Luca Mannurita ha centrato, a Verona, il secondo posto nella Finale del Campionato Italiano di Tiro Rapido Sportivo. "Un risultato importante e che ci riempie di soddisfazione e orgoglio - racconta l'atleta del TSN Legnano - Non neghiamo che l'obiettivo era quello di fare una prova di livello e, alla fine, ci siamo riusciti". L'ennesimo traguardo, allora, per lo stesso Carlo che, già in passato, aveva ottenuto altri straordinari podi e medaglie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!